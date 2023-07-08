Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, в 10 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 301 населений пункт.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Найбільше пошкоджень внаслідок негоди – на Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, Полтавщині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій, Миколаївській областях. Тривають відновлювальні роботи.

Крім того, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися 45 населених пунктів у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Щодо наслідків підриву дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Зокрема, вийшов з планового ремонту блок теплової генерації потужністю понад 280 МВт. Наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.