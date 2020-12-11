Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, такі випадки фіксувалися в декількох областях. Серед хворих є пацієнти, які вперше перехворіли на COVID-19 3-5 місяців тому.

“Ми почали фіксувати таких хворих, які вдруге хворіють на COVID-19, і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, в тому числі, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що в Україні ведеться облік хворих на COVID-19 в електронній системі епідеміологічного нагляду.

“У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду. Це система, яку ми розгорнули в країні, і всі хворі фіксуються в цій системі. В тому числі і люди, які захворіли повторно, також вносяться в цю систему – незалежно від того, чим вони займаються: медпрацівники вони чи ні”, – розповів міністр.

Очільник МОЗ закликав українців дотримуватися карантинних правил і рекомендацій, “незалежно від того, перехворіли ви чи ні”.

“Тому що титр антитіл, який є після хвороби у будь-якої людини, знижується. Як тільки він знижується нижче певних норм, людина знову може захворіти”, – розповів Степанов.

(На відео – з 21:35)