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В Україні ліквідували 4 нові схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон

Служба безпеки України ліквідувала чотири нові канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

П’ятниця, 14 жовтня 2022, 11:47
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Зображення: ssu.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій у Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організовували нелегальний виїзд за кордон. За гроші вони гарантували своїм клієнтам переправлення за межі України на підставі підроблених документів або поза встановленими пунктами контролю.

Зловмисники оцінювали свої послуги від 1,8 до 7 тисяч доларів з людини. Сума залежала від терміновості й способів незаконного переміщення до іноземних країн.

Одного з організаторів було затримано у Дніпрі. Зловмисник намагався налагодити механізм поїздок за кордон ухилянтів під виглядом осіб з інвалідністю.

Для цього він забезпечував своїх клієнтів підробленими документами, зокрема тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного з висновком про непридатність до військової служби. Для підтвердження додавав фальшивий висновок медико-соціальної експертної комісії про нібито наявність групи інвалідності.

Зображення: ssu.gov.ua

Співробітниками СБУ було встановлено, що зловмисник використовував заходи конспірації й особисто не зустрічався із замовниками. Для їх пошуку, подальшої комунікації та передачі грошей використовував лише особисті зв’язки. Він не допускав спілкування через месенджери або електронну пошту.

Втім, зловмиснику це не допомогло. Співробітники Служби безпеки України викрили і задокументували протиправну схему.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили 3 підготовлені до продажу пакети документів.

Ще дві нелегальні схеми виїзду з України вдалося припинити в Одеській області. За однією з них, двоє мешканців Болградського району пропонували місцевим жителям призовного віку “допомогу” у перетині кордону поза пунктами пропуску.

Зловмисників затримано під час передачі грошей та спробі прихованого переправлення “туриста” до сусідньої країни.

Інша схема в Одеській області була організована за сприяння місцевого посадовця. Щоб приховати незаконну діяльність, зловмисник залучив свого знайомого як посередника, який підшукував через інтернет-месенджери охочих нелегально перетнути кордон.

Оперативники СБУ і ДБР затримали організатора та його спільника відразу після отримання грошей від чергового втікача та при спробі його незаконного переправлення через кордон України.

Тим часом у Закарпатській області на нелегальному переміщенні ухилянтів спеціалізувалося ціле злочинне угруповання. До його складу входила група мешканців Рахівського району.

Зловмисники налагодили спосіб перевезення через річку, що проходить поблизу державного кордону. Для прихованого супроводу своїх клієнтів вони через тепловізор відстежували пересування прикордонників.

За всіма викритими фактами тривають досудові розслідування.

Теги: виїзд за кордон, зловмисники, незаконний перетин кордону, підробка документів, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, СБУ, чоловіки призовного віку

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