В Україні на коронавірус перевірили ще 16 зразків — результати негативні

Станом на ранок 7 березня в Україні дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус COVID-19 та контактних осіб показали негативний результат.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

“У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 7 березня знаходиться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних. Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього з початку 2020 року до Центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, при цьому, позитивний результат був лише один.