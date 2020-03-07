В Україні на коронавірус перевірили ще 16 зразків — результати негативні

13:20 У Флориді повідомили про два смертельні випадки від коронавірусу
12:46 В аеропорту Лос-Анджелеса двоє медпрацівників заразилися коронавірусом
12:36 Українці ще до презентації розкупили всю партію Porsche Taycan
12:03 Канада виділить $27 млн ​​на розробку вакцини від коронавірусу
12:01 Українки вибороли два «золота» на етапі Світової серії з артистичного плавання
11:07 Ердоган вимагає переглянути міграційні правила між Туреччиною і ЄС
10:41 У Конго вилікували останнього хворого на вірус Ебола
10:16 Пентагон передасть Україні катери і радари на 125 млн доларів, – CNN
09:43 Коронавірус на круїзному лайнері Grand Princess в США: заражена 21 особа
08:59 Леді Гага одягнула корсет від української дизайнерки Наташі Зінько
08:34 У Києві новий температурний рекорд: найтепліша ніч за 140 років
08:24 Трамп призначив нового голову апарату Білого дому
00:54 Меркель запросила прем'єра Шмигаля до Берліна
00:25 Підвищені на 11% пенсії до кінця року отримають 11 млн пенсіонерів — Мінсоцполітики
00:04 Берлусконі залишив свою дівчину заради депутатки, яка на 53 роки молодша за нього

06 березня

23:23 Кадрових змін на митниці до аудиту не буде — Шмигаль
22:55 Зеленський з'явиться на обкладинці «одного з найвідоміших європейських журналів» — Мендель
22:16 Не вірить експертам: підозрювана у справі Шеремета Кузьменко відмовилася від перевірки на поліграфі
21:39 Шмигаль: постачання води в Крим відбуватиметься лише в разі «гуманітарної необхідності»
21:15 «Гра на двох фронтах»: Зеленський прокоментував зближення Макрона з Путіним
21:04 Опубліковано фінальний трейлер анімаційного фільму «Скубі-Ду»
20:47 Зеленський встановив Путіну дедлайн у рік для припинення війни на Донбасі
20:33 У «Слузі народу» заговорили про відставку глави митниці Нефьодова
20:18 Зеленський розповів, що засмучений відсутністю запрошення до Білого дому
19:49 В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу RTVI
19:38 Принц Гаррі і Меган Маркл вперше офіційно вийшли в світ після відмови від привілеїв
19:34 В Одесі священник влаштував бійку в храмі: відео
19:19 В Ідлібі тривають сутички, незважаючи на домовленості Путіна та Ердогана
18:59 SpaceX відправить трьох туристів в 10-денну подорож на МКС
18:47 Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат $9 трлн
18:35 Більшість українців не підтримують скасування свята 8 березня, – опитування
18:33 Футбольні клуби української прем'єр-ліги створять жіночі команди
18:32 Нардеп від ОПЗЖ опублікував результати експрес-тесту на віруси

В Україні на коронавірус перевірили ще 16 зразків — результати негативні

Станом на ранок 7 березня в Україні дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус COVID-19 та контактних осіб показали негативний результат.

Субота, 7 березня 2020, 13:06

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

“У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 7 березня знаходиться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних. Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього з початку 2020 року до Центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, при цьому, позитивний результат був лише один.

  • Напередодні в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
  • Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
  • У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.
Теги: коронавірус, МОЗ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!