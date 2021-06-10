У четвер, 10 червня, в Україні набув чинності закон щодо ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі (про електронні трудові книжки).

Про це поінформували в пресслужбі Пенсійного фонду України.

10 березня цього року закон № 1217-IX опублікували у виданні “Голос України”. Він набирає чинності через три місяці з дня опублікування, тобто сьогодні.

Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі. Це дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки.

Водночас закон передбачає п’ятирічний перехідний період: у цей час можна використовувати як паперову, так і електронну трудову книжку.

Пенсійний фонд України протягом цих 5 років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування відсутні дані про трудову діяльність працівників (відомості з паперових трудових книжок).

Внесення відомостей у вигляді сканованих або оцифрованих копій трудової книжки здійснюватиметься з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Після внесення відомостей про трудову діяльність в реєстр роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівнику на руки під підпис.

За наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про трудову діяльність пенсію за віком буде призначено автоматично (без звернення особи) – з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку.

Також за людиною зберігається право відтермінування виходу на пенсію (розмір її пенсії при цьому буде підвищуватися на 0,5-0,75% за кожний повний місяць роботи після досягнення пенсійного віку).