Про це поінформували в пресслужбі Пенсійного фонду України.
10 березня цього року закон № 1217-IX опублікували у виданні “Голос України”. Він набирає чинності через три місяці з дня опублікування, тобто сьогодні.
Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі. Це дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки.
Водночас закон передбачає п’ятирічний перехідний період: у цей час можна використовувати як паперову, так і електронну трудову книжку.
Пенсійний фонд України протягом цих 5 років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування відсутні дані про трудову діяльність працівників (відомості з паперових трудових книжок).
Внесення відомостей у вигляді сканованих або оцифрованих копій трудової книжки здійснюватиметься з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.
Після внесення відомостей про трудову діяльність в реєстр роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівнику на руки під підпис.
За наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про трудову діяльність пенсію за віком буде призначено автоматично (без звернення особи) – з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку.
Також за людиною зберігається право відтермінування виходу на пенсію (розмір її пенсії при цьому буде підвищуватися на 0,5-0,75% за кожний повний місяць роботи після досягнення пенсійного віку).
- 5 лютого цього року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про перехід з паперового на електронний варіант трудових книжок. Згодом його підписав президент України Володимир Зеленський.
- Крім того, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який повинен врегулювати дистанційну зайнятість українців.