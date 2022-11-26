Після масштабного знеструмлення по всій Україні, яке сталося внаслідок ракетного обстрілу РФ, 73% мобільної мережі України вже вдалося відновити.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого росіянами. Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій”, – зазначив Михайло Федоров.

А також додав, що це відновлення дозволило мільйонам людей нарешті зателефонувати рідним та дізнатися останні новини.

За словами міністра цифрової трансформації, ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Натомість в інших областях України поки що є труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях.

“Енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути людям зв‘язок на всій території України”, – наголосив Михайло Федоров.

Варто зазначити, що станом на 11:00 26 листопада до енергосистеми України під’єднали ще один атомний блок, відтак виробники електроенергії зараз забезпечують близько 75% потреб споживання країни. В “Укренерго” зауважили, що попри забезпечення електроенергією 75% потреб споживання України, 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні по всій території України діє режим обмеження споживання.