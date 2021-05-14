Про це на брифінгу за результатами засідання РНБО повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та очільник Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Що відомо про проєкт?

Відповідно до ухваленого РНБО рішення, Україна побудує новий мультиплекс (об’єднання телевізійних каналів, що транслюються одним цифровим каналом), аби розв’язати проблему відсутності доступу до українського телебачення на 30% території.

“Сталася така ситуація, що частина українців, особливо які живуть на прикордонних територіях, не мають змоги безкоштовно дивитися українські телеканали. Торік відбулося кодування супутникового телебачення, єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю країну. Зокрема, сигналу немає на прикордонних територіях. Щоб продовжити дивитися українські телеканали мешканцям прикордонних територій було необхідно купувати новий тюнер, сформувати платну підписку, а це чималі витрати”, — сказав Федоров.

Він зауважив, що в той самий час мешканці окупованих територій піддаються впливу російської пропаганди через доступні російські телеканали. Як розв’язання цього питання ухвалили рішення створити загальнонаціональну цифрову мережу “Мультиплекс МХ 7”.

“Сьогодні було прийнято рішення створити такий мультиплекс, виділити на нього коштів. Він надасть доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів мешканцям всієї країни”, — сказав очільник Мінцифри.

Оператором мультиплексу визначено Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ), який входить до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Скільки коштуватиме мультиплекс?

Державні кошти не використовуватимуть, все буде зроблено за кредит, який погашатиметься від комерційної діяльності КРРТ.

На створення мультиплексу виділяють 490 млн гривень, які візьмуть в кредит у державному банку на 5-7 років.

“Проєкт буде реалізовано шляхом отримання кредиту під державні гарантії в рамках програми забезбечення РНБО в розмірі 490 млн гривень. Це включатиме побудову мультиплексу на 10-12 каналів (це залежатиме він частотного ресурсу, на цей момент прораховується)”, — сказав Щиголь.

Хто мовитиме?

За словами очільника Держспецзв’язку, доступ отримають державні телеканали та комерційні (на конкурсній основі).

“Обов’язково доступ отримають державні канали та Суспільний мовник. Всі інші канали комерційні на підставі конкурсу, який буде проведено Нацрадою телебачення та радіомовлення, будуть допущені до трансляції”, — зазначив Щиголь.

Чому просто не розкодувати телеканали?

Як відомо, в ніч з 28 на 29 січня 2020 року чотири найбільші медіагрупи – StarLightMedia, “1+1 медіа”, “Медіа Група Україна” та “Інтер медіа груп” закодували сигнал своїх каналів на супутнику. Таким чином 24 телеканали стали платними.

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав українські телеканали зняти кодування, щоб українці мали змогу знати різні точки зору та самі обирали надійні джерела інформації. Торік в березні провідні медіагрупи погодилися розкодувати супутникові версії головних українських телеканалів.

У відповідь на запитання журналістів щодо розкодування телеканалів для розв’язання зазначених проблем без таких значних витрат на будування мультиплексу очільник Держспецзв’язку пояснив, що це не є можливим.

“Щодо розкодування супутникового сигналу. Це є міжнародні вимоги, які підписала Україна”, — наголосив він.

На що чекати українцям?

Наразі приватна компанія ретранслятор покриває лише 70% території України. Розповсюдження сигналу у метровому діапазоні за допомогою нового мультиплексу має дозволити покрити 95% контрольованої території.

У підсумку (згідно з озвученим на брифінгу планом) більше мешканців України матимуть змогу отримати доступ до українських телеканалів. При цьому вартість доступу дуже на 20-30% меншою, ніж є зараз. Реалізацію проєкту хочуть розпочати і завершити вже цього року.