Державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.

Про це повідомляють #Букви.

Канал транслюють не лише на окупованій частині України, а й на усій території країни на платформі Youtube. 11 квітня канал випустив сюжет під назвою “Радикали в Україні. Розбір”.

Зокрема, автори сюжету взяли коментар в експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, який каже, що українські радикали “просто заперечують, що у людей є права, заперечують рівноправ’я та нападають на феміністок”.

Крім того, автори сюжету наголошують, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа “разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози”. Також канал наголошує, що такі “екстремістські дії” деяких націоналістів начебто грають на руку російській пропаганді.

Зазначається, що через “перебільшення і маніпуляції може здатися, що такі дії праворадикалів повсюдні, а влада на них не реагує”. На думку журналістів каналу, це відлякує жителів окупованих територій та може сповільнити процес реінтеграції.

Також у сюжеті згадали затримання активістів акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, а також Семена Семенченка. Журналісти цілеспрямовано наголосили на зв’язках Стерненка та Семенченка з “Правим сектором”.

При цьому увагу акцентували на тому, що виборці підтримують радикальний курс на рівні 5%.

Додамо, що у сюжеті кадри з мітингів та мирних акцій протесту українських націоналістів переплітаються із кадрами пропагандистських сюжетів росТБ. Складається враження, що автори матеріалу зробили це навмисно, хоча й не надали доказів того, що українські націоналістичні організації пов’язані з пропагандою країни-агресора.

Довідка. “Дом” – російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України. Після створення телеканалу 1 березня 2020 року, він підпорядковувався напряму Міністерству культури України та інформаційної політики. У червні 2020 року стало відомо, що розпочався процес передачі телеканалу від Мінкульту до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Процес передачі завершився 20 січня 2021 року.

Раніше на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.