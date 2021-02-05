Україна незабаром повернеться до моделі адаптивного карантину, в рамках якої знову з'являться "червоні" зони епідемічної небезпеки.

Деталі озвучили сьогодні під час “Години запитань до Уряду” у Верховній Раді прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.

“Кабінет Міністрів працює над поверненням до моделі адаптивного карантину, коли будуть запроваджені “червоні”, “помаранчеві”, “жовті”, “зелені зони”. Відповідні регіони, території зможуть функціонувати в умовах менших або більших обмежень – залежно від того, якою буде епідеміологічна ситуація”, – зазначив Шмигаль.

Степанов, у свою чергу, повідомив, що стратегія боротьби з епідемією COVID-19 передбачатиме “загальні протиепідемічні правила для всієї країни”, однак, “залежно від зміни ситуації в конкретній області будуть вводитися локальні обмеження”.

За словами очільника МОЗ, жорсткі карантинні обмеження (“червону” зону) можуть ввести в разі загрози колапсу медичної системи: • якщо буде 65% заповнених ліжок із киснем; • якщо спостерігатиметься зростання більш ніж на 50% кількості госпіталізованих протягом 7 днів.

У такому випадку комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводитиме жорсткі карантинні обмеження на території регіону “до стабілізації ситуації”.

“Якщо буде збільшуватися навантаження на медичну систему такими темпами, які можуть призвести до колапсу, в такому випадку на території цього регіону буде вводитися “червоний” рівень небезпеки, який передбачатиме жорсткі карантинні обмеження. Наприклад, якщо (буде, – ред.) 65 % заповнених ліжок із киснем або зростання більше ніж на 50% кількості госпіталізованих протягом 7 днів”, – пояснив голова МОЗ.

Степанов також наголосив, що зараз в країні немає регіонів, які б потрапили до “червоної” зони карантину.