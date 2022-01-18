У рамках розгортання системи територіальної оборони (ТРО) в Україні буде створено понад 150 батальйонів, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Як зазначається у повідомленні, постійна чисельність тероборони у мирний час становитиме 10 тисяч військовослужбовців, а за штатом особливого періоду підрозділи налічуватимуть понад 130 тисяч бійців, для чого буде сформовано відповідний резерв.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив що, розгортання системи тероборони відбуватиметься в три етапи, на першому з яких бригади та батальйони розгортатимуться за штатом мирного часу.

“У кожному батальйоні формується скелет з військовослужбовців ЗСУ. Їхнім завданням є командування, навчання та узгодження цивільних, які укладуть контракт на службу у резерві ТрО та захищатимуть територію, де проживають. Коштом цих резервістів ТрО кожен батальйон налічуватиме до 600 осіб. Формування резерву ТрО по штатам особливого періоду — другий етап після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро ​​з військовослужбовців та забезпечено відповідні умови. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Її видаватимуть на час навчань або у разі виникнення певних ситуацій”, — повідомив Резніков.

По всій Україні станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів тероборони.