В Україні стартував проєкт тестування світових технологій з виявлення мін в реальних умовах, покликаний залучити світові компанії, що мають передові технології в галузі протимінної діяльності до розмінування території України.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Цей проєкт буде реалізований на одному з полігонів, віддалених від зони бойових дій у співпраці з Міністерством оборони України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій вже в травні 2023 року.

Пілотний проєкт передбачає тестування технологій обстеження потенційно небезпечних територій за допомогою безпілотних технологій. Виробникам запропоновано обстежити та картографувати територію площею до 50 га з наявними на ній мінами (під поверхнею) та боєприпасами, що не вибухнули (на поверхні).

Умови проєкту передбачають складну місцевість з наявністю рослинності, не виключають складні погодні умови. Компанії, що візьмуть участь в пілотному проєкті, можуть застосовувати будь-яку технологію, яку вважають необхідною, для збору і аналізу даних з об’єкта.

За підсумками тестів учасники мають представити звіт, що включатиме, зокрема, нанесені на карту точні координати виявлених вибухонебезпечних предметів, тип об’єкта, фотографії, примітки до поля, позначку часу, метадані тощо.

Також учасникам пропонується представити план масштабування пілотного проєкту на роботи з розмінування території України, включно з вартістю робіт, потребою в персоналі тощо.

За даними Мінекономіки, станом на сьогодні близько 174 тисяч квадратних кілометрів території України є потенційно забрудненими, потребують нетехнічного та технічного обстеження та, в разі потреби, розмінування. Зазначається, що це надзвичайно великий обсяг робіт. Водночас сучасні технології дозволяють значно пришвидшити процес розмінування.

“Працюємо над тим, щоб усе нове, високотехнологічне, ефективне, що є в світі у галузі розмінування працювало тут, в Україні на очищення наших земель. Запускаємо проєкт тестування новітніх технологій з виявлення мін в реальних умовах. За підсумками тестів запрошуватимемо виробників, чиї вироби та технології дали кращі результати до участі в обстеженні та розмінуванні українських земель”, – розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Довідково. Проєкт ініційований Програмою розвитку ООН. ПРООН звернулася з пропозицією взяти участь в проєкті до компаній та приватних підприємців, які мають досвід роботи з безпілотними технологіями у сфері розмінування.