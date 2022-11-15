В Україні запрацює кліматичний офіс, який надаватиме підтримку уряду України, містам та регіонам, а також підприємствам та бізнесу для реалізації елементів кліматичної політики.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Український кліматичний офіс функціонуватиме в межах проєкту міжнародної технічної допомоги BMWK/ЄС “Розбудова спроможності задля кліматичних дій”.

Метою створення кліматичного офісу є надання допомоги Україні у реалізації кліматичних цілей на шляху до декарбонізації. Проєкт співфінансуватиметься Європейським Союзом та Міжнародною кліматичною ініціативою (IKI) Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK).

За словами міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, кліматичний офіс допомагатиме з декарбонізацією галузей економіки, розбудовою урядування в адаптації, розширенням можливостей для молоді та регіонів на шляху до Зеленого курсу ЄС та з імплементацією положень Паризької угоди.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Офісу стане напрацювання та підтримка особливих підходів до кліматичного фінансування для України.

“Створення Українського кліматичного офісу є чудовим прикладом підтримки України з боку наших давніх та надійних партнерів – Федерального міністерства економіки та клімату Німеччини та ЄС, що впроваджуватиметься GIZ. Я запрошую всі країни, які прагнуть зробити внесок у подолання глобального потепління, до співпраці в рамках цієї ініціативи”, – зауважив Міністр.

Нагадаємо, за останніми оцінками Міндовкілля та міжнародних експертів, додаткові викиди парникових газів, спричинені військовими діями на території України, склали близько 33 млн тонн CO2. Найбільша частка цих викидів припадає на пожежі – понад 23 млн тонн CO2.

80% пожеж відбуваються на територіях, де велись або ведуться бойові дії. За попередніми підрахунками, на відбудову припадатиме близько 49 млн тонн викидів.