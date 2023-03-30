Уряд ухвалив рішення про створення в Україні координаційного центру з психічного здоров’я.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Через повномасштабну війну Росії проти України, зросла кількість українців, які потребують професійної допомоги щодо психічного здоров’я. Мовиться не лише про військовослужбовців та ветеранів, але й про цивільних громадян, які зазнали впливу вкрай негативних та травматичних чинників стресу.

У відомстві зазначили, що питання охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки є комплексним. Воно стосується всіх сфер життєдіяльності людини і потребує системного та скоординованого підходу у ключових галузях, на всіх рівнях їх функціонування та з урахуванням потреб всіх соціальних груп.

“Тому зараз як ніколи актуальним є створення спеціального координаційного центру, який надаватиме цільову підтримку Кабінету міністрів України для координації дій між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також у розробленні та імплементації Всеукраїнської програми ментального здоров’я”, – пояснили у МОЗ.

А також додали, що до складу координаційного центру увійдуть українські науковці та експерти у сфері психічного здоров’я, представники громадських, експертних організацій, асоціацій та інших непідприємницьких товариств і установ.

Зазначимо, що раніше у ВООЗ повідомляли, що близько 10 мільйонів українців можуть страждати від розладів психіки через повномасштабну російсько-українську війну.

За словами представника організації в Україні Ярна Габіхта, українці можуть страждати від різних видів психічних розладів: від тривоги й стресу до “важчих станів”. Під “важчими станами” мається на увазі посттравматичний стресовий розлад.

Зазначається, що кількість звернень почала зростати після 10 місяців повномасштабної війни, тому окреме агентство ООН запустило онлайн-службу підтримки.

У ВООЗ також зауважили, що росіяни скоїли щонайменше 700 атак на українську систему охорони здоров’я.