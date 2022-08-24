Про це повідомляє CNN.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус зазначив, що шість місяців широкомасштабної війни РФ проти України погано вплинули на здоров’я та життя українців. Але, попри численні виклики, системі охорони здоров’я України вдалося вистояти та надати допомогу там, де вона найбільше була необхідна.

“Хоча система охорони здоров’я України похитнулася, проте вона не була зруйнована. ВООЗ продовжує підтримувати Міністерство охорони здоров’я України у відновленні медичних послуг, переміщених медичних працівників та зруйнованої інфраструктури, що є важливим не лише для здоров’я українців, але й для стійкості та відновлення країни”, – зазначив генеральний директор ВООЗ.

Окрім того, він додав, що жодна система не може забезпечити нормальне здоров’я людям під час стресу через повномасштабну війну, тому ВООЗ продовжує закликати РФ припинити війну в Україні.

Варто зазначити, що через шість місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ВООЗ заявила, що допомогла доставити в Україну понад 1300 метричних тонн критично важливих медичних товарів у координації з Міністерством охорони здоров’я та партнерами, і ще частина допомоги вже в дорозі.

“Допомога містить у собі: генератори електроенергії, машини швидкої допомоги та постачання кисню для медичних закладів. Окрім того, матеріали для травматології та невідкладних операцій, а також ліки для неінфекційних захворювань”, – йдеться у повідомленні.