Міністерство закордонних справ України розробило спеціальну інтерактивну мапу, яка допоможе українцям знайти прихисток за кордоном.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, інтерактивна мапа містить інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах. Також за допомогою цієї мапи, можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.

Крім того, на мапі розміщена інформація про особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне та медичне забезпечення. Зокрема, інтерактивна мапа містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела.

Зазначимо, що країни-партнери Велика Британія та Польща зобов’язалися побудувати в Україні два містечка для тимчасового розміщення переселенців.

Велика Британія пообіцяла виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 310 110 млн доларів) на фінансування будівництва нових тимчасових містечок. В уряді зазначили, що для близько 700 осіб зможуть звести два містечка – у Львівській та Полтавській областях.

“Протягом останнього року Путін продовжував атакувати цивільні будівлі та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну”, – сказав британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Міністр зазначив, що нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує.

Станом на сьогодні близько 118 тисяч українців прийняли родини Великої Британії. Проте деяким переселенцям стає все важче знайти постійне житло.