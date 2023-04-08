Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відтак, інтерактивна мапа містить інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах. Також за допомогою цієї мапи, можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.
Крім того, на мапі розміщена інформація про особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне та медичне забезпечення. Зокрема, інтерактивна мапа містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела.
Зазначимо, що країни-партнери Велика Британія та Польща зобов’язалися побудувати в Україні два містечка для тимчасового розміщення переселенців.
Велика Британія пообіцяла виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 310 110 млн доларів) на фінансування будівництва нових тимчасових містечок. В уряді зазначили, що для близько 700 осіб зможуть звести два містечка – у Львівській та Полтавській областях.
“Протягом останнього року Путін продовжував атакувати цивільні будівлі та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну”, – сказав британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
Міністр зазначив, що нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує.
Станом на сьогодні близько 118 тисяч українців прийняли родини Великої Британії. Проте деяким переселенцям стає все важче знайти постійне житло.
- У ЄС зафіксовано значне зростання кількості прохань про притулок. У 2022 році у 27 країн Євросоюзу подано 881 200 заявок на надання притулку, що на 64% більше проти 2021 року, коли показник становив близько 537 400 заявок.
- Уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.
- У Нідерландах українські переселенці регулярно подають скарги через трудову експлуатацію. Людям не виплачують заробітну плату або вимагають платити посереднику за влаштування на роботу.