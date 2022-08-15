Відповідний указ №579/2022 опубліковано на сайті ОП.
Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, Зеленський постановив утворити Консультативну раду з метою сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв’язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією РФ частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи.
Головою Консультативної ради є президент України, секретарем – постійний представник глави Української держави в Автономній Республіці Крим.
Указ набирає чинності з дня його опублікування, себто з 15 серпня.
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