Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як консультативно-дорадчий орган при президентові України.

Відповідний указ №579/2022 опубліковано на сайті ОП.

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, Зеленський постановив утворити Консультативну раду з метою сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв’язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією РФ частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи.

Головою Консультативної ради є президент України, секретарем – постійний представник глави Української держави в Автономній Республіці Крим.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, себто з 15 серпня.