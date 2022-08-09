9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що вони трапилися в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ. У російському Міноборони одразу заявили, що серед причин розглядається тільки "порушення вимог пожежної безпеки". Своєю чергою, в Міноборони України закликали росіян не палити у "невстановлених місцях".

#Букви зібрали яскраві реакції соцмереж.

Так, користувачі зауважили, що почалася “деокупація Криму”. Бажаючі повправлятись у майстерності створили десятки мемів.

Змагаючись у дотепності, українські користувачі навперебій оприлюднювали власні версії причин вибухів на тимчасово окупованому півострові.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зауважив, що це “дивовижно незвичайне, масштабне та радісне святкування Міжнародного дня корінних народів світу”.

Радіючи з наслідків “хлопків” на авіабазі росіян, українці не забули також і про ймовірну “долю” Кримського мосту.

Тим часом Кримський міст pic.twitter.com/0lH9th4IBv — Denys Tkalich (@syned) August 9, 2022

В ДНСН України побажали окупантам “м’якої бавовни” та написали: “МЧС России, спиш? А треба було проводити профілактику”.

Водночас директор Укрпошти Ігор Смілянський опублікував ескіз поштової марки, підписавши: “Що, вже пора?”.