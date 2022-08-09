#Букви зібрали яскраві реакції соцмереж.
Так, користувачі зауважили, що почалася “деокупація Криму”. Бажаючі повправлятись у майстерності створили десятки мемів.
Змагаючись у дотепності, українські користувачі навперебій оприлюднювали власні версії причин вибухів на тимчасово окупованому півострові.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зауважив, що це “дивовижно незвичайне, масштабне та радісне святкування Міжнародного дня корінних народів світу”.
Радіючи з наслідків “хлопків” на авіабазі росіян, українці не забули також і про ймовірну “долю” Кримського мосту.
Тим часом Кримський міст pic.twitter.com/0lH9th4IBv
— Denys Tkalich (@syned) August 9, 2022
В ДНСН України побажали окупантам “м’якої бавовни” та написали: “МЧС России, спиш? А треба було проводити профілактику”.
Водночас директор Укрпошти Ігор Смілянський опублікував ескіз поштової марки, підписавши: “Що, вже пора?”.
- Нагадаємо, 9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ.
- Тоді ж генерал Марченко зазначив, що на аеродромі в Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС РФ, у складі якого – переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М.
- У Міноборони України заявили, що причину пожежі на території аеродрому “Саки” у районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Криму поки що з’ясувати неможливо.
- Тим часом у тимчасово окупованому Криму вже утворилися затори на виїзді через Кримський міст та у районі кримського міста Саки. Виїхати намагаються відпочивальники та деякі місцеві жителі.