Уряд створив Координаційний центр зі збереження культурної спадщини на територіях, що зазнали збитків внаслідок руйнування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відповідне розпорядження, розроблене Мінкультом, Кабмін прийняв на засіданні 30 червня.

Згідно з документом Координаційний центр у двотижневий строк має розробити та подати МКІП план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на вказаних територіях. Після цього Мінкульт внесе його на затвердження уряду.

Також уряд доручив Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській ОВА разом з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Силами територіальної оборони Збройних Сил невідкладно забезпечити обмеження доступу населення до територій, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, щоб не допустити випадки мародерства, завдання шкоди об’єктам культурної спадщини та культурним цінностям.

Крім того, Координаційний центр має звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях.

Головою Координаційного центру визначено міністра культури та інформаційної політики. До його складу також увійшли представники МКІП, Мінінфраструктури, МОН, МВС, Міноборони, Нацполіції, Сил територіальної оборони Збройних Сил, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської ОВА та Інституту археології НАН.