Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.
Відповідне розпорядження, розроблене Мінкультом, Кабмін прийняв на засіданні 30 червня.
Згідно з документом Координаційний центр у двотижневий строк має розробити та подати МКІП план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на вказаних територіях. Після цього Мінкульт внесе його на затвердження уряду.
Також уряд доручив Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській ОВА разом з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Силами територіальної оборони Збройних Сил невідкладно забезпечити обмеження доступу населення до територій, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, щоб не допустити випадки мародерства, завдання шкоди об’єктам культурної спадщини та культурним цінностям.
Крім того, Координаційний центр має звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях.
Головою Координаційного центру визначено міністра культури та інформаційної політики. До його складу також увійшли представники МКІП, Мінінфраструктури, МОН, МВС, Міноборони, Нацполіції, Сил територіальної оборони Збройних Сил, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської ОВА та Інституту археології НАН.
- Сума прямих збитків, спричинених підривом дамби Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції такі Національні парки як “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” поступово перетворюються на пустелю.
- Шведська екоактивістка Грета Тунберг під час свого візиту до Києва розкритикувала реакцію світу на екоцид, спричинений підривом дамби Каховської ГЕС, назвавши її “недостатньою”.