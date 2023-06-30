Прямі збитки від підриву Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів

Джерело: Міністерство економіки України.

Такі дані наведено у першому аналізі, здійсненому фахівцями KSE Institute – аналітичного підрозділу Київської школи економіки, у співпраці з Офісом президента України, Мінекономіки та Мінінфраструктури.

Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн. Понад чверть загальної суми збитків – $586 млн – повʼязані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати заново.

Окремо, за оцінкою Міндовкілля, шкоди навколишньому середовищу завдано щонайменше на $1,5 млрд.

Відповідно до аналізу KSE Institute, збитки через трагедію на Каховській ГЕС охоплюють:

Житлове господарство : $950 млн збитків. Попередньо у зону підтоплення потрапити близько 20-30 тис. будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

: $950 млн збитків. Попередньо у зону підтоплення потрапити близько 20-30 тис. будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області. Енергетика : $624 млн збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають $586 млн. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько $1 млрд.

: $624 млн збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають $586 млн. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько $1 млрд. Транспортна інфраструктура : $311 млн збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг.

: $311 млн збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг. Промисловість : $105 млн збитків. Затоплено 28 великих промислових об’єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

: $105 млн збитків. Затоплено 28 великих промислових об’єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра. Сільське господарство : $25 млн збитків.

: $25 млн збитків. Довкілля та екологія: $1,5 млрд втрат. 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий за норму.

Зазначимо, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис. га заповідних територій та майже 50% лісових насаджень, а це 55 тис. га.