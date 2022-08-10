Дружина президента Олена Зеленська в етері французького каналу LCI розповіла про український спротив російському вторгненню. Вона застерегла жителів Європи, котрі інколи висловлюються проти здорожчання енергоносіїв, зазначивши, що забуття війни – це та індульгенція на насилля, на яку розраховує РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Коментуючи слова ведучого щодо можливості миру з РФ за будь-яку ціну, про що дедалі частіше говорять на Заході, вона зауважила, що таке кажуть люди, які перебувають не в Україні, адже пацифістом може бути лише той, чиєму життю не загрожує небезпека.

За її словами, піти на поступки РФ означатиме, що сильніший має право нападати.

Відповідаючи на запитання, чи боїться вона втоми жителів країн Заходу від війни в Україні й того, що їх лякатиме зростання ціни на газ, дружина Президента наголосила, що українцям немає сенсу боятися цього, адже найстрашніше з ними вже сталося.

“На місці жителів цих країн я б боялася за себе…Щойно всі поставлять на перше місце свої ціни на енергоносії або те, що не буде так тепло, як торік, Росія досягне своєї мети. Я б хотіла нагадати глядачам у Європі, що в нас так само зростають ціни на енергоресурси. Ми так само не знаємо, як буде з опаленням. У нас частина будинків стоїть без вікон, і обігрів там фізично неможливий. У нас так само ковід. Але на додаток до цього нас убивають. Вони вбивають швидше, ніж ми встигаємо про це розповідати”, – зазначила Зеленська.

Дружина президента також висловила сподівання, що допомога західних держав Україні у зв’язку з регулярними терористичними діями Росії щодо мирного населення прискориться.