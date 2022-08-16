Цього року в Україні не працюватимуть 10 цукрових заводів, тому запустить своє виробництво лише 22 заводи по всій Україні.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Національної асоціації виробників цукру “Укрцукор”.

За словами заступника директора Гнідавського цукрового заводу Олександра Нікішина, цього року в Україні дві головні проблеми — війна і ціна на енергоносії.

“Якби Гнідавський цукровий завод працював лише на газу, то щодоби ми повинні віддати мінімум 400 тонн цукру тільки на газ, при тому, що завод буде виробляти 600-700 тонн за добу, а ще потрібно розрахуватись з господарствами-бурякоздавачами, платити заробітну плату людям й обслуговувати підприємство”, — зазначив Олександр Нікішин.

Також він додав, що газу внутрішнього видобутку може не вистачити для того, аби люди не замерзли взимку. Ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, є такою, що можна відразу не запускати завод, адже кожен кілограм виробленого на цьому газі цукру приносить лише збитки.

Саме це і стало причиною того, що цьогоріч ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи по всій Україні.

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