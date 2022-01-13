Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.
Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко додала, що за рік склали на 10% більше адмінпротоколів та на 19% більше термінових заборонних приписів щодо кривдників. Кількість осіб, яких запровадили на облік, збільшилося на 11%.
Для порівняння у 2020 році через домашнє насильство звернулися у 209 тисячах випадках. З них 180 921 було від жінок, 27 676 від чоловіків і від дітей — 2 756. За такий злочин засудили 921 людину.
Куди звернутися в разі домашнього насильства?
- 102 ― Національна поліція України;
- 15-47 ― урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства;
- сайт державної “гарячої лінії” 15-47;
- 116-123 або 0 800 500 335 ― “Ла Страда”;
- 772 або 0 800 500 225 ― Національна дитяча гаряча лінія;
- мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах;
- денні центри UNFPA;
- @police_helpbot ― чат-бот у Telegram від МВС.
Також в різних містах України існують центри допомоги постраждалим та мобільні бригади соціально-психологічної допомоги.
- Нагадаємо, міжнародний документ, який захищатиме дітей, жінок і чоловіків від домашнього насильства, Верховна Рада зможе ратифікувати у поточному році. Він дасть додаткові інструменти для захисту українців за кордоном.
- Цьому посприяло те, що ЄС закликав Україну до ратифікації Стамбульської конвенції щодо запобігання насильству щодо жінок.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі.