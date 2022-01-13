Правоохоронці в Україні протягом 2021 року отримали 326 тисяч звернень про домашнє насильство. У порівнянні з минулим роком це на понад 100 тисяч звернень більше.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко додала, що за рік склали на 10% більше адмінпротоколів та на 19% більше термінових заборонних приписів щодо кривдників. Кількість осіб, яких запровадили на облік, збільшилося на 11%.

Для порівняння у 2020 році через домашнє насильство звернулися у 209 тисячах випадках. З них 180 921 було від жінок, 27 676 від чоловіків і від дітей — 2 756. За такий злочин засудили 921 людину.

Куди звернутися в разі домашнього насильства?

102 ― Національна поліція України;

15-47 ― урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства;

сайт державної “гарячої лінії” 15-47;

116-123 або 0 800 500 335 ― “Ла Страда”;

772 або 0 800 500 225 ― Національна дитяча гаряча лінія;

мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах;

денні центри UNFPA;

@police_helpbot ― чат-бот у Telegram від МВС.

Також в різних містах України існують центри допомоги постраждалим та мобільні бригади соціально-психологічної допомоги.