Уряд затвердив перелік із 420 державних підприємств, які передадуть до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації або ж ліквідації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Відтак відбудеться поділ групи державних активів на життєздатні й такі, що завдають збитків, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів.

За даними Мінекономіки, 66 державних підприємств отримають нових власників у межах так званої “малої” приватизації. Залучивши інвестиції, там буде відновлено або модернізовано виробництво та створені нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни.

Натомість 354 держпідприємства ліквідують або реорганізують. Частіше за все це – юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.

Уряд вважає, що приватизація стане ефективним засобом прискорення економічного зростання. Приватний власник зможе швидко налагодити процеси на підприємстві й знову перезапустити його.

У Мінекономіки зазначили, що всередині країни існує великий запит на приватизацію та готовність інвестувати у колишні держпідприємства, якщо за інвестором будуть закріплені та гарантовані права власності.

“Одночасно ми поставимо крапку в історії з радянським спадком тисяч державних підприємств, які через безгосподарність деградували до такого стану, що далі функціонувати вже не здатні”, – наголосили у Міністерстві економіки України.

Аналіз державних активів для наступних етапів тріажу держпідприємств триватиме й надалі.

Довідка. Ухвалений документ, так званий “тріаж”, визначає, які державні підприємства у довгостроковому періоді повинні залишитись у державній власності, бути передані в концесію, приватизовані або ж ліквідовані.