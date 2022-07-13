У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) повідомили колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном (АРМА) Антону Янчуку про підозру у розтраті 426 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Telegram.

Також окрім колишнього голови АРМА про підозру повідомили начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства “Сетам”, оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

Слідчі встановили, що підозрювані організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик вищевказаного державного підприємства майна, яке арештували в межах кримінальних проваджень та передали в управління АРМА.

Посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. Надалі це майно оцінювали, проте вартість вказували суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставляли на електронні торги, а представники держпідприємства “СЕТАМ”, які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

Під час досудового слідства встановили 4 епізоди злочинної діяльності:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі “Ашан” (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);

продаж 2,6 тис. тонн піску на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів у порівнянні з ринковою);

продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);

продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми — понад 426 мільйонів гривень.

Внаслідок реалізації злочинної схеми, торговельна мережа “Ашан” зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки. Наразі САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

У коментарі “Українській правді” Янчук підтвердив, що 12 липня йому вручили підозру. Експосадовець сказав, що наразі він “розбирається, до чого там він”.