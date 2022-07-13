Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Telegram.
Також окрім колишнього голови АРМА про підозру повідомили начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства “Сетам”, оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.
Слідчі встановили, що підозрювані організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик вищевказаного державного підприємства майна, яке арештували в межах кримінальних проваджень та передали в управління АРМА.
Посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. Надалі це майно оцінювали, проте вартість вказували суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставляли на електронні торги, а представники держпідприємства “СЕТАМ”, які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.
Під час досудового слідства встановили 4 епізоди злочинної діяльності:
- продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі “Ашан” (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);
- продаж 2,6 тис. тонн піску на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів у порівнянні з ринковою);
- продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);
- продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми — понад 426 мільйонів гривень.
Внаслідок реалізації злочинної схеми, торговельна мережа “Ашан” зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки. Наразі САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.
У коментарі “Українській правді” Янчук підтвердив, що 12 липня йому вручили підозру. Експосадовець сказав, що наразі він “розбирається, до чого там він”.
- Раніше Кабінет Міністрів України призначив тимчасового керівника АРМА – Агентства з розшуку та менеджменту активів.
- Варто зазначити, що наприкінці липня керівництво АРМА було відсторонено від посад: суд відправив посадовців під домашній арешт. Йдеться про тимчасово виконуючого обов’язки голови АРМА Віталія Сигидина та його заступника Володимира Павленка.
- Їх підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів США, які були передані в управління АРМА.
- Ситуацію вже прокоментував заступник голови АРМА Володимир Павленко. На його думку, таким чином ДБР змушує його піти з посади.
- Також Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
- На початку червня повідомлялося, що на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка скоїли напад.