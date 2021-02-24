Про це розповідають #Букви.
Вчора на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що першими вакцину отримають сім регіонів: Київ і Київська область, Вінницька, Черкаська, Житомир та Чернігів.
Кампанія вакцинації почнеться з медиків, які працюють в “ковідних” відділеннях лікарень.
За словами Віктора Ляшка, вакцину будуть вводити з інтервалом в 28 днів.
“Ми на бригаду розраховуємо зайнятість по 100 щеплень упродовж 28 днів. Тобто вони використають 2 800 щеплень. Після цього на 29 день вони повертаються у перший заклад, який вакцинували 28 днів тому, і роблять повторне щеплення”, – сказав заступник міністра охорони здоров’я.
На зауваження журналістки, що найбільш ефективний інтервал між щепленнями – це 90 днів.
“Але є зареєстрована інструкція, яка оприлюднена на сайті Державного експертного центру МОЗ України, де йдеться про те, що інтервал може бути 4-12 тижнів. Тому весь наш графік побудований так, як побудована інструкція – кожні 28 днів. Наразі ми не будемо збільшувати інтервал – як запланували, так і будемо рухатися”, – сказав Ляшко.
Дослідження вакцини AstraZeneca
Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222, AstraZeneca/Oxford) була схвалена для екстреного застосування регулюючим органом Великобританії з режимом введення двох доз з інтервалом 4-12 тижнів.
Згідно з планом вакцинації у Великій Британії, друга доза повинна вводитися через 12 тижнів, йдеться в дослідженні, опублікованому у науковому виданні Lancet.
Дослідницький аналіз показав, що ефективність першої дози щеплення в період з 22 по 90 день склала 76,0%. Ті, хто отримав друге щеплення з більш довгим інтервалом, ефективність вакцини була вище – 81,3% через ≥ 12 тижнів.
У пацієнтів з коротким інтервалом (менше 6 тижнів) – ефективність вакцини склала 55,1%.
Вчені звертають увагу на те, що саме великий інтервал (12 тижнів) дає ефективну імунну відповідь.
На першому етапі в Україні вакцинуватимуть такі групи населення: медиків COVID-лікарень; бригади швидкої меддопомоги; співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19; жителів і персонал будинків для літніх людей; військових на фронті.
На цьому етапі вакцинація буде здійснюватися мобільними бригадами.
Всі щеплення є добровільними і безкоштовними.
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- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.