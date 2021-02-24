Сьогодні, 24 лютого, в Україні стартує вакцинація проти коронавируса COVID-19. Перші щеплення вакциною AstraZeneca виробництва індійського фармгіганта Serum Institute отримають сім регіонів. Двухдозна вакцина CoviShield від Serum Institute of India є похідною вакцини від Oxford-AstraZeneсa. Другу дозу вакцини, згідно МОЗ, будуть колоти через 28 днів. Але цей інтервал є найменш ефективним.

Про це розповідають #Букви.

Вчора на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що першими вакцину отримають сім регіонів: Київ і Київська область, Вінницька, Черкаська, Житомир та Чернігів.

Кампанія вакцинації почнеться з медиків, які працюють в “ковідних” відділеннях лікарень.

За словами Віктора Ляшка, вакцину будуть вводити з інтервалом в 28 днів.

“Ми на бригаду розраховуємо зайнятість по 100 щеплень упродовж 28 днів. Тобто вони використають 2 800 щеплень. Після цього на 29 день вони повертаються у перший заклад, який вакцинували 28 днів тому, і роблять повторне щеплення”, – сказав заступник міністра охорони здоров’я.

На зауваження журналістки, що найбільш ефективний інтервал між щепленнями – це 90 днів.

“Але є зареєстрована інструкція, яка оприлюднена на сайті Державного експертного центру МОЗ України, де йдеться про те, що інтервал може бути 4-12 тижнів. Тому весь наш графік побудований так, як побудована інструкція – кожні 28 днів. Наразі ми не будемо збільшувати інтервал – як запланували, так і будемо рухатися”, – сказав Ляшко.

Дослідження вакцини AstraZeneca

Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222, AstraZeneca/Oxford) була схвалена для екстреного застосування регулюючим органом Великобританії з режимом введення двох доз з інтервалом 4-12 тижнів.

Згідно з планом вакцинації у Великій Британії, друга доза повинна вводитися через 12 тижнів, йдеться в дослідженні, опублікованому у науковому виданні Lancet.

Дослідницький аналіз показав, що ефективність першої дози щеплення в період з 22 по 90 день склала 76,0%. Ті, хто отримав друге щеплення з більш довгим інтервалом, ефективність вакцини була вище – 81,3% через ≥ 12 тижнів.

У пацієнтів з коротким інтервалом (менше 6 тижнів) – ефективність вакцини склала 55,1%.

Вчені звертають увагу на те, що саме великий інтервал (12 тижнів) дає ефективну імунну відповідь.

На першому етапі в Україні вакцинуватимуть такі групи населення: медиків COVID-лікарень; бригади швидкої меддопомоги; співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19; жителів і персонал будинків для літніх людей; військових на фронті.

На цьому етапі вакцинація буде здійснюватися мобільними бригадами.

Всі щеплення є добровільними і безкоштовними.