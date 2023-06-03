Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

Задля підтримання бойового вишколу наймобільнішої та найефективнішої складової Збройних сил України, в Північній операційній зоні, під керівництвом командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва проведено низку навчань екіпажів бойових вертольотів Мі-24 та військово-транспортних вертольотів Мі-8 із бойовою стрільбою.

За словами командувача, пілоти відпрацьовують ті завдання, які їм необхідні в реальній бойовій ситуації, готуються за відповідними льотними вправами й одночасно набувають певного досвіду.

“Левова частка вертолітників, що зараз беруть участь у тренування нещодавно повернулися з виконання бойових завдань на сході нашої держави. Свій багаторічний та безоцінний бойовий досвід, який отримали там, сьогодні вони передають молодим льотчикам”, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, протягом кількох днів разом тренувалися і група бойового управління, і льотчики, і інженерно-технічний склад, тому що єдина робота єдиної команди – це запорука успішного виконання бойових завдань.

Зокрема, фахівці інженерно-авіаційної служби проводять чимало різних видів підготовок згідно з регламентом технічної експлуатації авіаційної техніки. Зважаючи кількість польотів та складність виконання завдань, велике навантаження та відповідальність покладається саме на техніків.

Сергій Наєв зазначив, що особовий склад вертолітного підрозділу дуже мотивований, готовий до виконання завдань і продовжує свою підготовку задля того, щоб бити ворога з повітря.