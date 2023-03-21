Міністерство охорони здоров'я у межах спільного зі Світовим банком проєкту вперше закупило сучасні системи внутрішньокісткового судинного доступу для інфузійної і медикаментозної терапії з наборами голок різної довжини та аплікаторами.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

“В екстрених ситуаціях у постраждалих, які перебувають у критичному стані, вкрай важливо якомога швидше розпочати лікування. Для цього необхідним є швидкий доступ до введення інфузійних розчинів та відповідних медичних препаратів”, – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, сучасне обладнання дозволяє впродовж десяти секунд отримати такий доступ і може бути використане як для дорослих, так і дітей. Це ефективний і безпечний спосіб врятувати життя людині, коли немає можливості швидко забезпечити внутрішньовенний доступ.

Як повідомляється, критично необхідне обладнання із закуплених 500 систем та 3 000 одиниць витратних матеріалів доставлено вже у 22 регіони. Медобладнання отримають заклади охорони здоров’я, які приймають найбільше постраждалих від воєнних дій.