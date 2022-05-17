Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Андрій Молчанов, якому підконтрольне підприємство з виготовлення будівельних матеріалів є колишнім членом “совета федерации федерального собрания РФ”. Також відомо, що він наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету Росії.
Працівники ДБР встановили, що виробництво у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої “материнської компанії” з РФ.
“Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, шляхом отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави”, – йдеться у повідомленні ДБР.
Також працівники Державного бюро розслідувань зазначили, що провели комплекс слідчих дій, спрямованих на документування фактів протиправної діяльності. Наразі триває досудове слідство. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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