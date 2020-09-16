Станом на ранок середи, 16 вересня, в Україні підтверджено 2958 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Тернопільській області (380), Києві (356), Одеській області (284), Харківській області (272), Львівській області (187), Івано-Франківській області (167), Київській області (128), Дніпропетровської області (109), Чернівецькій області (99).

За добу померли ще 76 осіб. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні (востаннє рекордну кількість смертей фіксували станом на 12 вересня – 72).

У цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3340 осіб.

При цьому одужали за добу 1514 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 72 324 пацієнта.

У цілому в Україні зафіксовано 162 660 випадків зараження COVID-19.