Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

За добу померли 49 осіб. Це рекордний показник з початку спалаху в нашій країні. Раніше про максимальну кількість летальних випадків за добу повідомлялося станом на 20 серпня (тоді було 40 випадків).

З початку епідемії через ускладнення COVID-19 в Україні померли 2403 людини.

Одужали за добу 763 пацієнта. В цілому з початку спалаху коронавірус подолали 54 тис. 217 осіб.

Найбільше нових випадків виявили: в Києві (220), Харківській області (218), Львівській області (203), Одеській області (185), Чернівецькій області (159), Івано-Франківській області (164), Тернопільській області (141), Київської області (94).

За весь час епідемії в Україні захворіли 112 тисяч 59 осіб.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за минулу добу було здійснено 41 тис. 294 тестування на коронавірус (з них 20 тис. 730 досліджень методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область — 3736 випадків;

• Волинська область — 5268 випадків;

• Дніпропетровська область — 2095 випадків;

• Донецька область — 1278 випадків;

• Житомирська область — 2998 випадків;

• Закарпатська область — 7225 випадків;

• Запорізька область — 1454 випадки;

• Івано-Франківська область — 8485 випадків;

• Кіровоградська область — 780 випадків;

• місто Київ — 12 468 випадків;

• Київська область — 5305 випадків;

• Львівська область — 13 763 випадки;

• Луганська область — 264 випадки;

• Миколаївська область — 1040 випадків;

• Одеська область — 6537 випадків;

• Полтавська область — 695 випадків;

• Рівненська область — 8818 випадків;

• Сумська область — 1302 випадки;

• Тернопільська область — 5245 випадків;

• Харківська область — 8202 випадки;

• Херсонська область — 363 випадки;

• Хмельницька область — 2102 випадки;

• Чернівецька область — 9700 випадків;

• Черкаська область — 1318 випадків;

• Чернігівська область — 1618 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 27 серпня надійшло 2521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 171 тис. 811 повідомлень про підозру на COVID-19.