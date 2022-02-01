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В Україні за минулу добу зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу 31 січня в Україн зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 056 дітей та 337 медпрацівників.

Вівторок, 1 лютого 2022, 08:35
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Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 2 069 осіб;
  • летальних випадків – 192;
  • одужало – 8 835 осіб.

65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 4 095 263 особи;
  • одужало – 3 631 580 осіб;
  • летальних випадків – 100 395
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.
Теги: Коронавірус, Пандемія, статистика

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