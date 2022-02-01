В Україні за минулу добу зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу 31 січня в Україн зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 056 дітей та 337 медпрацівників.

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 069 осіб;

летальних випадків – 192;

одужало – 8 835 осіб. 65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 095 263 особи;

одужало – 3 631 580 осіб;

летальних випадків – 100 395

проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.