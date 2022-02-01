В Україні за минулу добу зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на COVID-19

Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 069 осіб;
- летальних випадків – 192;
- одужало – 8 835 осіб.
65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 095 263 особи;
- одужало – 3 631 580 осіб;
- летальних випадків – 100 395
- проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.
- Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо розповів, що отримав позитивний результат тест на COVID-19, та поділився інформацією про своє самопочуття.
- Нагадаємо, що вчені знайшли ймовірну причину задишки після перенесеного коронавірусу.
- Також з 31 січня в Україні набирає чинності наказ про відсторонення від роботи нових категорій працівників, які не зробили щеплення проти COVID-19.
- Раніше виробники вакцини Pfizer оголосили про початок дослідження ефективності спеціальної вакцини проти нового штаму Omicron.