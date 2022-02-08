Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 2 168 осіб;
  • летальних випадків – 255;
  • одужало – 15 193 особи.

63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 4 341 790 осіб;
  • одужало – 3 696 285 осіб;
  • летальних випадків – 101 647
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом проведено 30 782 527 щеплень.