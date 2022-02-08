Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 168 осіб;
- летальних випадків – 255;
- одужало – 15 193 особи.
63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 341 790 осіб;
- одужало – 3 696 285 осіб;
- летальних випадків – 101 647
- проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом проведено 30 782 527 щеплень.
- В Україні скоротили термін самоізоляції для інфікованих COVID-19.
- Нагадаємо, очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко поділився прогнозом щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Міністр попередив, що надалі цифра добового приросту інфікованих буде тільки зростати.
- Раніше повідомлялось, що в Україну прибула перша велика партія ліків проти COVID-19 “Молнупіравір”. Препарат розробила американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme.