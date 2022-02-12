Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 3 753 осіб;
  • летальних випадків – 265;
  • одужало – 19 943 осіб.

74 038 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей.

За весь час пандемії в Україні:
  •  захворіло – 4 501 182 осіб;
  •  одужало – 3 770 769 осіб;
  •  летальних випадків – 102 668;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.