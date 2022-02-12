Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 753 осіб;
- летальних випадків – 265;
- одужало – 19 943 осіб.
74 038 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 501 182 осіб;
- одужало – 3 770 769 осіб;
- летальних випадків – 102 668;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.
- 11 лютого, до “червоної” зони карантину перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Відповідне рішення було схвалене 8 лютого.
- Через чималу кількість щеплених від коронавірусу Єврокомісія прогнозує найближчим часом спад хвилі Omicron у регіоні.
- Нагадаємо, за оцінками ВООЗ, завдяки збігу трьох важливих чинників Європа має всі шанси взяти під контроль поширення коронавірусу у регіоні.
- Також в Україні кожен другий дорослий завершив курс вакцинації або отримав принаймні одне щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19.
- Дослідження китайських вчених виявило, що ймовірно хом’яки заразили людину коронавірусом. Саме цих гризунів підозрюють у спричиненні спалаху “Дельти” у Гонконгу.