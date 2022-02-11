Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 936 осіб;
- летальних випадків – 236;
- одужало – 20 850 осіб.
72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 462 970 осіб;
- одужало – 3 750 826 осіб;
- летальних випадків – 102 403;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.
- Через чималу кількість щеплених від коронавірусу Єврокомісія прогнозує найближчим часом спад хвилі Omicron у регіоні.
- Нагадаємо, за оцінками ВООЗ, завдяки збігу трьох важливих чинників Європа має всі шанси взяти під контроль поширення коронавірусу у регіоні.
- Також в Україні кожен другий дорослий завершив курс вакцинації або отримав принаймні одне щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19.
- Дослідження китайських вчених виявило, що ймовірно хом’яки заразили людину коронавірусом. Саме цих гризунів підозрюють у спричиненні спалаху “Дельти” у Гонконгу.