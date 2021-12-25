Про це повідомили в Міністерсвті охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 689 осіб;
- летальних випадків – 268;
- одужало – 15 639 осіб.
- 117 222 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 642 314 осіб;
- одужало – 3 423 933 особи;
- летальних випадків – 94 700;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини, отримали додаткову дозу – 1 811 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.
- Нагадаємо, у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія діагностували COVID-19. Патріарх має легкі симптоми і загалом почувається добре.
- Нагадаємо, що Польща посилила обмеження через Omicron.
- Єврокомісія обмежила дію COVID-сертифіката до 9 місяців.