Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини, отримали додаткову дозу – 1 811 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.