Польща з 1 грудня вводить обов'язкову 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, тобто тих, що не входять до Шенгенської зони.

Про це на пресконференції повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нідзельський, сповістив місцевий телеканал Polsat.

Запровадження нових обмежень пов’язане передусім з появою нового варіанту я коронавірусу Omicron.

“Ми підготували пакет нових обмежень. Ми забороняємо польоти до семи країн – Боствани, Есватіні, Лесото, Мозамбіка, Намібії, Південної Африки та Зімбабве. Люди, які повертаються з цих країн, будуть підлягати 14-денній самоізоляції без можливості здати тест задля швидшого її закінчення”, – сказав Нідзельський.

Для громадян країн, що не входять до Шенгенської зони, карантин також продовжили до 14 днів. Але на восьмий день можна здати ПЛР-тест. У разі отримання негативного результату, самоізоляцію буде завершено.

Раніше самоізоляція тривала 10 днів.

Варто звернути увагу, що згадане обмеження не стосується вакцинованих зареєстрованим у Європейському Союзі препаратом мандрівників. Наразі це препарати компаній Pfizer, Moderna, Astra Zeneca та Johnson & Johnson.

“Якщо ситуація в Європі погіршиться, таке обмеження буде стосуватися й туристів з країн Шенгенської зони”, – додав міністр охорони здоров’я Польщі.

Сьогодні стало відомо, що українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму Omicron, будуть змушені пройти 14-денну самоізоляцію після повернення в Україну.