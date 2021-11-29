Про це на пресконференції повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нідзельський, сповістив місцевий телеканал Polsat.
Запровадження нових обмежень пов’язане передусім з появою нового варіанту я коронавірусу Omicron.
“Ми підготували пакет нових обмежень. Ми забороняємо польоти до семи країн – Боствани, Есватіні, Лесото, Мозамбіка, Намібії, Південної Африки та Зімбабве. Люди, які повертаються з цих країн, будуть підлягати 14-денній самоізоляції без можливості здати тест задля швидшого її закінчення”, – сказав Нідзельський.
Для громадян країн, що не входять до Шенгенської зони, карантин також продовжили до 14 днів. Але на восьмий день можна здати ПЛР-тест. У разі отримання негативного результату, самоізоляцію буде завершено.
Раніше самоізоляція тривала 10 днів.
Варто звернути увагу, що згадане обмеження не стосується вакцинованих зареєстрованим у Європейському Союзі препаратом мандрівників. Наразі це препарати компаній Pfizer, Moderna, Astra Zeneca та Johnson & Johnson.
“Якщо ситуація в Європі погіршиться, таке обмеження буде стосуватися й туристів з країн Шенгенської зони”, – додав міністр охорони здоров’я Польщі.
Сьогодні стало відомо, що українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму Omicron, будуть змушені пройти 14-денну самоізоляцію після повернення в Україну.
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