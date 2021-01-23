Про це свідчить аналіз даних Держстату щодо смертності в Україні від компанії Opendatabot.
У листопаді 2020 року було зафіксовано найбільшу смертність за останні три роки. Померли 63 438 осіб.
З них 6184 померли внаслідок COVID-19 або його ускладнень. До липня кількість випадків смерті серед пацієнтів, у яких підтвердили зараження коронавірусом, на місяць становила не більше кількох сотень. Вперше показник наблизився до позначки у 1 тисячу в серпні й з того часу неуклінно зростав.
Ще 2735 смертей були викликані хворобами органів дихання (сюди ж входять грип і пневмонії). Це у кілька разів більше, ніж у 2018 та 2019 роках. Тоді у листопаді фіксували 1177 та 980 випадків смерті з цієї причини.
Переважна більшість смертей в листопаді (понад 40 тисяч) були спричинені серцево-судинними захворюванням.
Коронавірусна хвороба на другому місці, на третьому — онкологічні захворювання. Найменше українці помирали від інфекційних та паразитарних хвороб.
Від початку року разом із поширенням COVID-19 зростала як кількість смертей, причинених вірусом, так і пов’язаних з пневмонією.
- Вже в понеділок в України закінчиться локдаун, який тривав три тижні. Завдяки жорсткому карантину вдалося “збити хвилю” захворюваності на коронавірус, переконують в МОЗ.
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