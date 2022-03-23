Про це пише американська щоденна ділова газета The Wall Street Journal.

Організація Північноатлантичного договору вираховує цю цифру на основі інформації, наданої українською владою, та інформації, отриманої від РФ — як офіційно, так і ненавмисно, зазначив один із посадовців НАТО.

За відповідними оцінками НАТО, від 7 000 до 15 000 російських солдатів було вбито з початку вторгнення 24 лютого. Використовуючи середні статистичні дані минулих конфліктів, згідно з якими на кожну втрату отримують поранення приблизно троє солдатів, аналітики НАТО визначають загальну цифру у 40 тисяч військовослужбовців РФ, котрі так чи інакше більше не можуть брати участь у бойових діях.

РФ почала своє вторгнення з приблизно 190 000 військових. Відтоді вона ввела додаткові війська з Чечні, Сирії та інших місць.