У НАТО переконані, що в Україні близько 40 тисяч російських військовослужбовців були вбиті, поранені, взяті в полон або зникли безвісти.

Про це пише американська щоденна ділова газета The Wall Street Journal.

Організація Північноатлантичного договору вираховує цю цифру на основі інформації, наданої українською владою, та інформації, отриманої від РФ — як офіційно, так і ненавмисно, зазначив один із посадовців НАТО.

За відповідними оцінками НАТО, від 7 000 до 15 000 російських солдатів було вбито з початку вторгнення 24 лютого. Використовуючи середні статистичні дані минулих конфліктів, згідно з якими на кожну втрату отримують поранення приблизно троє солдатів, аналітики НАТО визначають загальну цифру у 40 тисяч військовослужбовців РФ, котрі так чи інакше більше не можуть брати участь у бойових діях.

РФ почала своє вторгнення з приблизно 190 000 військових. Відтоді вона ввела додаткові війська з Чечні, Сирії та інших місць.