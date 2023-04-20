Станом на 20 квітня в Україні залишаються підтопленими 1741 дворогосподарство та 434 будинки. Найбільше з них у Чернігівській області (488).

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Серед підтоплених дворогосподарств далі йде Дніпропетровська (433), Кіровоградська (323), Київська (210), Черкаська (162), Полтавська (107) та Волинська (18) області. Зокрема підтоплені 434 будинки розташовані у Дніпропетровській – 276, Кіровоградській – 87, Черкаській – 40, Чернігівській – 29 та Полтавській – 2 областях.

Також у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Внаслідок підвищення рівня води порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів, серед них до 29 у Чернігівській області та у Київській до одного.

Всього рятувальники відкачали води 115 м куб. (з початку робіт – 16 тис. 429), перевезли 326 осіб (з початку робіт – 2 тис. 430). Ще вони залучили до робіт 126 осіб та 51 одиницю техніки (з початку робіт – 831 особу та 346 одиниць техніки).