В Україні запрацювали електронні лікарняні. До кінця літа цього року медичні заклади поступово переходитимуть на їх формування.

Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначили, що щороку лікарняні “отримують 5,5 млн українців”. За листками непрацездатності “виплачують понад 18 мільярдів гривень”.

У МОЗ наголосили, що частина лікарняних “видавалися людям, які були насправді здоровими”. Із впровадженням електронних лікарняних це має змінитися.

У міністерстві запевнили, що “процес отримання лікарняного для українців значно спростився”.

Процедура отримання лікарняного онлайн наступна:

• Пацієнт приходить до лікаря на огляд.

• Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом.

• Пацієнт отримає повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду.

• Там формується електронний листок непрацездатності (це документ, за яким нараховують виплати).

• Про це також надійде повідомлення на телефон пацієнта, вже від ПФУ.

У МОЗ наголосили, що до Пенсійного фонду “потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат”: причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав.

“Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду”, – йдеться в повідомленні.

З 1 вересня 2021 року всі медзаклади в Україні повинні перейти на формування лікарняних в електронному вигляді.

Водночас з червня і до кінця літа діятиме перехідний період (медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність).