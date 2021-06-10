Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.
У МОЗ зазначили, що щороку лікарняні “отримують 5,5 млн українців”. За листками непрацездатності “виплачують понад 18 мільярдів гривень”.
У МОЗ наголосили, що частина лікарняних “видавалися людям, які були насправді здоровими”. Із впровадженням електронних лікарняних це має змінитися.
У міністерстві запевнили, що “процес отримання лікарняного для українців значно спростився”.
Процедура отримання лікарняного онлайн наступна:
• Пацієнт приходить до лікаря на огляд.
• Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом.
• Пацієнт отримає повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду.
• Там формується електронний листок непрацездатності (це документ, за яким нараховують виплати).
• Про це також надійде повідомлення на телефон пацієнта, вже від ПФУ.
У МОЗ наголосили, що до Пенсійного фонду “потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат”: причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав.
“Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду”, – йдеться в повідомленні.
З 1 вересня 2021 року всі медзаклади в Україні повинні перейти на формування лікарняних в електронному вигляді.
Водночас з червня і до кінця літа діятиме перехідний період (медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність).
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України у 2021 році планує реалізувати низку цифрових проєктів: зокрема, впровадити електронний кабінет пацієнта і позбутися паперових лікарняних.
- На початку лютого Верховна Рада України ухвалила постанову про введення електронного реєстру лікарняних (листків непрацездатності).