Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Користуватися застосунком можна без інтернету.

TacticMedAid має два напрямки:

  • Цивільний –  тут ви дізнаєтеся все про зупинку кровотечі. Адже саме крововтрата вважається найпоширенішою та найнебезпечнішою причиною смерті в умовах війни.
  • Військовий – ця частина містить пояснення алгоритмів дій при різних поширених видах травм та поранень в умовах бойових дій.

Завантажити застосунок на iOS можна безоплатно за посиланням https://apple.co/3ILN1Ly.