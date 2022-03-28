Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
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TacticMedAid має два напрямки:
- Цивільний – тут ви дізнаєтеся все про зупинку кровотечі. Адже саме крововтрата вважається найпоширенішою та найнебезпечнішою причиною смерті в умовах війни.
- Військовий – ця частина містить пояснення алгоритмів дій при різних поширених видах травм та поранень в умовах бойових дій.
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- Нагадаємо, до українців, яких примусово вивезли до РФ, звернулося Міністерство закордонних справ. Громадян закликали повідомити про свої дані до найближчого посольства України.
- Хакери з Anonymous оприлюднили документ міністерства оборони РФ, в якому йдеться про необхідність створення фейкових відео, на яких українські військові буцімто знущаються з російських полонених.
- Стало відомо, що нова соцмережа, яку розробляють у Росії як аналог Instagram, не встигає вчасно запуститися. Експерти сумніваються в успішності цього проєкту загалом.