Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Відтак, на порталі міститься вичерпна інформація про вакцинацію в Україні для медичних фахівців та представників громадськості, які шукають доказові матеріали про вакцини та щеплення.

Сьогодні користувачам порталу доступна така інформація:

  • вакцинація за віком, групами професійного та медичного ризику;
  • перелік офіційних джерел інформації, матеріали для друку та ознайомлення;
  • інформація для внутрішньо переміщених осіб та мігрантів;
  • актуальний календар щеплень;
  • регуляторні нормативні документи;
  • статистичні дані, адреси та контакти пунктів вакцинації;
  • позиції технічних груп, цитати та зворотний зв’язок з експертами;
  • перелік професійних асоціацій;
  • дані про всі вакцинокеровані інфекції, новини в галузі імунізації тощо.

“Робота порталу з імунізації – це допомога професійній спільноті в роботі з людьми та у профілактиці захворювань. Одночасно завдяки роботі порталу безпосередньо можна отримати відгуки на питання професійної спільноти”, – пояснив головний експерт національного порталу з імунізації, голова Національної технічної групи експертів з імунізації Федір Лапій.

У МОЗ зазначили, що для України Національний портал з імунізації – це крок до збільшення поінформованості людей про щеплення і, як результат, – до збільшення охоплення населення вакцинацією.