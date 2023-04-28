Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Відтак, на порталі міститься вичерпна інформація про вакцинацію в Україні для медичних фахівців та представників громадськості, які шукають доказові матеріали про вакцини та щеплення.
Сьогодні користувачам порталу доступна така інформація:
- вакцинація за віком, групами професійного та медичного ризику;
- перелік офіційних джерел інформації, матеріали для друку та ознайомлення;
- інформація для внутрішньо переміщених осіб та мігрантів;
- актуальний календар щеплень;
- регуляторні нормативні документи;
- статистичні дані, адреси та контакти пунктів вакцинації;
- позиції технічних груп, цитати та зворотний зв’язок з експертами;
- перелік професійних асоціацій;
- дані про всі вакцинокеровані інфекції, новини в галузі імунізації тощо.
“Робота порталу з імунізації – це допомога професійній спільноті в роботі з людьми та у профілактиці захворювань. Одночасно завдяки роботі порталу безпосередньо можна отримати відгуки на питання професійної спільноти”, – пояснив головний експерт національного порталу з імунізації, голова Національної технічної групи експертів з імунізації Федір Лапій.
У МОЗ зазначили, що для України Національний портал з імунізації – це крок до збільшення поінформованості людей про щеплення і, як результат, – до збільшення охоплення населення вакцинацією.
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