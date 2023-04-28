В Україні запрацював Національний портал з імунізації, присвячений всім питанням вакцинокерованих інфекцій, щеплень та використання вакцин.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Відтак, на порталі міститься вичерпна інформація про вакцинацію в Україні для медичних фахівців та представників громадськості, які шукають доказові матеріали про вакцини та щеплення.

Сьогодні користувачам порталу доступна така інформація:

вакцинація за віком, групами професійного та медичного ризику;

перелік офіційних джерел інформації, матеріали для друку та ознайомлення;

інформація для внутрішньо переміщених осіб та мігрантів;

актуальний календар щеплень;

регуляторні нормативні документи;

статистичні дані, адреси та контакти пунктів вакцинації;

позиції технічних груп, цитати та зворотний зв’язок з експертами;

перелік професійних асоціацій;

дані про всі вакцинокеровані інфекції, новини в галузі імунізації тощо.

“Робота порталу з імунізації – це допомога професійній спільноті в роботі з людьми та у профілактиці захворювань. Одночасно завдяки роботі порталу безпосередньо можна отримати відгуки на питання професійної спільноти”, – пояснив головний експерт національного порталу з імунізації, голова Національної технічної групи експертів з імунізації Федір Лапій.

У МОЗ зазначили, що для України Національний портал з імунізації – це крок до збільшення поінформованості людей про щеплення і, як результат, – до збільшення охоплення населення вакцинацією.