Зазначається, що смертність від COVID-19 у Сполучених Штатах наразі є найнижчою починаючи з березня 2020 року. Так, згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань.

Про це повідомляє The New York Time.

Видання поспілкувалися з епідеміологами та експертами з інфекційних захворювань, аби оцінити, що вони думають про цей момент у пандемії.

На думку експертів, ризик зараження COVID-19 зараз низький, тому весна 2023 року має інакший вигляд, а ніж в попередні роки.

“Ми досягли стадії стабільності, коли люди ухвалюють рішення повернути своє життя до чогось ближчого до нормального. І я думаю, що це має сенс. Смертність відносно низька”, — сказав доктор Роберт Вахтер, голова кафедри медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Причиною покращення є те, що зараз практично кожен, до прикладу, в Сполучених Штатах має певну форму імунітету, чи то від вакцин, чи від попередньої інфекції, чи від обох.

Доктор Тайсон Белл, лікар-інфекціоніст з Університету Вірджинії, сказав, що в його відділенні інтенсивної терапії “будуть спостерігати поодинокі випадки COVID-19, але більше не помітно випадків, що призводять до штучної вентиляції легень”.

Зараз більшість людей, яких доктор Белл лікує від COVID-19, є старшими та мають захворювання, що ставлять під загрозу їхню імунну систему чи функцію легенів, або вони не були щеплені.

Ще одна причина, чому цієї весни все інакшу, полягає в тому, що за останні півтора року не було нових штамів. З’явилися різновиди Омікрону, які мають певні властивості захисту від імунітету, але вакцини все ще ефективні проти них.

Попри хороші новини, експерти все ж вживають деяких запобіжних заходів. Близько 100 тисяч американців все ще заражаються COVID-19 щотижня, і понад 150 помирають від нього щодня.

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Вчені також спостерігають за підвидом Омікрону “Arcturus”, який викликав сплеск в Індії та припадає приблизно на 10% випадків у Сполучених Штатах і супроводжується кон’юнктивітом.

Очікується, що кількість нових випадків захворювання знову почне зростати, коли потеплішає. І це, як кажуть експерти, швидше за все “наша нова норма”.