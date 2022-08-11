У першому півріччі збиток банківського сектору становив 4,6 мільярда гривень через формування резервів під очікувані втрати від наслідків повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Національного банку України.

За даними НБУ, станом на 1 липня 2022 року з 68 платоспроможних банків, лише 47 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 10 млрд грн, решта 21 – виявилися збитковими із втратами – 14,6 млрд грн. Відтак у січні – червні 2022 року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат 4,6 млрд грн.

“Темпи зростання чистого відсоткового доходу уповільнилися з 35% у січні – лютому до 19% за березень – червень у річному вимірі. Усі великі банки пропонували позичальникам “кредитні канікули”, деякі фінансові установи тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення відсотокових доходів у роздрібному сегменті”, – розповіли у Національному банку України.

Окрім того, у повідомленні зазначається, що пригнічений попит на банківські послуги обмежує комісійні доходи банків. Чистий комісійний дохід скоротився за березень – червень на 35% у порівняні зі зростанням на 15% у січні-лютому.

Натомість операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками другого кварталу становив 33,5 млрд грн у порівнянні з 23,5 млрд грн у другому кварталі 2021 року.

Від’ємний фінансовий результат першого півріччя визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки повномасштабної війни. Таким чином банки сформували резерви на – 57,9 млрд грн, з них у березні – червні на 52,1 млрд грн.

“Реалізація кредитного ризику внаслідок повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектору вперше за останні п’ять років. Резерви за кредитними збитками зростатимуть й надалі”, – зауважив заступник голови Національного банку Ярослав Матузка.