Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Національного банку України.
За даними НБУ, станом на 1 липня 2022 року з 68 платоспроможних банків, лише 47 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 10 млрд грн, решта 21 – виявилися збитковими із втратами – 14,6 млрд грн. Відтак у січні – червні 2022 року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат 4,6 млрд грн.
“Темпи зростання чистого відсоткового доходу уповільнилися з 35% у січні – лютому до 19% за березень – червень у річному вимірі. Усі великі банки пропонували позичальникам “кредитні канікули”, деякі фінансові установи тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення відсотокових доходів у роздрібному сегменті”, – розповіли у Національному банку України.
Окрім того, у повідомленні зазначається, що пригнічений попит на банківські послуги обмежує комісійні доходи банків. Чистий комісійний дохід скоротився за березень – червень на 35% у порівняні зі зростанням на 15% у січні-лютому.
Натомість операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками другого кварталу становив 33,5 млрд грн у порівнянні з 23,5 млрд грн у другому кварталі 2021 року.
Від’ємний фінансовий результат першого півріччя визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки повномасштабної війни. Таким чином банки сформували резерви на – 57,9 млрд грн, з них у березні – червні на 52,1 млрд грн.
“Реалізація кредитного ризику внаслідок повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектору вперше за останні п’ять років. Резерви за кредитними збитками зростатимуть й надалі”, – зауважив заступник голови Національного банку Ярослав Матузка.
- Акціонерне товариство “Банк Січ” віднесено до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через нестачу коштів.
- З 6 серпня 2022 року Національний банк України спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу. Зокрема Національний банк дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном при покупці окремих товарів.
- Національний банк України ініціював проведення благодійної акції “Смілива гривня”. Протягом трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів перерахують на потреби Збройних Сил України.