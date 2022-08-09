Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
У повідомленні зазначається, що, згідно зі статтею 76 закону України “Про банки і банківську діяльність”, невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Власники банку, відповідно до статті 58 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку.
У НБУ зауважили, що власники істотної участі АТ “Банк Січ” не вжили дієвих заходів для поліпшення його фінансового стану для забезпечення спроможності виконати у встановлений договором строк свої зобов’язання перед Національним банком України.
“Діяльність АТ “Банк Січ” характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови”, – наголосили у повідомленні НБУ.
Натомість віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови на 1 серпня 2022 року становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків.
У НБУ додали, що кожен вкладник АТ “Банк Січ” отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування у повному розмірі вкладу. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2022 року становить 1 229,7 млн грн.
Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України заборонив пунктам обміну та операторам поштового зв’язку виставляти табло з курсом валют. Мета — “як зниження спекулятивного тиску у готівковому сегменті, так і зменшення обсягів так званого банкоматного туризму”.
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- Раніше повідомлялося, що Національний банк України ініціював проведення благодійної акції “Смілива гривня”. Протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Суму зібраних коштів перерахують на потреби Збройних Сил України.
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