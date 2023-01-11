Організація продюсерів України (ОУП) готується відзняти новий документальний фільм "Лють дозволяє мені дихати", що заснований на історії Ксенії Каян, однієї з героїнь іншого фільму "Маріуполь. Невтрачена надія".

Про це повідомляє пресслужба ОУП.

Стрічка розповідає про почуття людини з посттравматичним синдромом, емоції, які допомагають їй за майбутнє.

Коли ми записували інтерв’ю для “Втраченої надії”, ми зрозуміли, що історія Ксенії більша, ніж може вмістити фільм про російське вторгнення, — зазначив автор та режисер фільму Макс Литвинов. Це портретний фільм. Усередині нашої героїні бачимо внутрішній вогонь. Він не тільки розвіює попіл її горя, а й дає їй енергію для боротьби за життя. Зараз українці борються із зовнішнім ворогом, але після перемоги багато хто боротиметься із ворогом внутрішнім: посттравматичним синдромом”.

Ксенія Каян працювала у міжнародній гуманітарній місії з гуманітарного розмінування на Донбасі. Сільськогосподарські угіддя в цьому регіоні були заміновані і забруднені боєприпасами, що не розірвалися, в результаті бойових дій у 2014 році. У Росії організація визнана екстремістською, що створювало додаткові ризики для Ксенії під час повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Героїня фільму провела перший місяць окупації в Маріуполі, коли місто руйнували російські окупанти. Ксенія провела у підвалі філармонії багато днів разом із кількома сотнями інших цивільних, зазначаючи: “ми там були не людьми, ми були… організмами”.

Під час атаки росіян Ксенія Каян втратила сина Богдана. Після цього вона не знала, як жити далі.

У той момент я мала намір щось із собою зробити, — розповідає маріуполька у фільмі “Маріуполь. Невтрачена надія”. – Але зараз я ще живу. Тому що в мене всередині дуже сильна лють і біль. Ця лють допомагає мені дихати.

Я розклала собі ймовірні варіанти розвитку подій. Перший варіант — збожеволіти, пускати слину й сидіти, хитаючись, у кутку. Другий варіант — довести себе до інфаркту. Третій варіант — вкоротити собі віку. І четвертий варіант. Пройти реабілітацію та спробувати повернутися до подоби, якоїсь подоби нормального життя. Я так сіла, розписала ці варіанти. І я зрозуміла, що перших три Богдан би не схвалив”.

У новому фільмі висвітлюють історію Ксенії Каян “після Маріуполя”, почуття людини з посттравматичним синдромом, смисли та емоції, які допомагають героїні триматися, її боротьбу за майбутнє. Автори вважають, що “Лють дозволяє мені дихати” може надихнути багатьох у їхньому власному житті.

Документальний фільм “Лють дозволяє мені дихати” знаходиться на етапі монтажу, реліз відбудеться в лютому 2023 року.