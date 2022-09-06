В Україні зростає кількість захворювань на коронавірус. За період з 29 серпня по 4 вересня в Україні зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я

Зокрема, коронавірусну хворобу COVID-19 виявлено у 2 024 дітей та у 377 медпрацівників. Окрім того, за минулий тиждень було шпиталізовано 3 868 осіб, одужало – 7 964 особи. Натомість летальних випадків – 44.

Щодо вакцинації, то минулого тижня 50 055 людей було вакциновано проти COVID-19. З усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози.

Варто зазначити, що від початку вакцинальної кампанії щеплено – 16 038 746 людей, з них дві дози отримали – 15 295 160 людей, першу бустерну дозу – 2 009 824 людини, другу бустерну дозу – 16 795 людей. Проте близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу.

“Нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики шпиталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби”, – наголосили у МОЗ.

Також у МОЗ зазначили, що відтепер будуть постійно публікувати основні цифри за тиждень, що минув. Це пов’язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону.