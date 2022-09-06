Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я
Зокрема, коронавірусну хворобу COVID-19 виявлено у 2 024 дітей та у 377 медпрацівників. Окрім того, за минулий тиждень було шпиталізовано 3 868 осіб, одужало – 7 964 особи. Натомість летальних випадків – 44.
Щодо вакцинації, то минулого тижня 50 055 людей було вакциновано проти COVID-19. З усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози.
Варто зазначити, що від початку вакцинальної кампанії щеплено – 16 038 746 людей, з них дві дози отримали – 15 295 160 людей, першу бустерну дозу – 2 009 824 людини, другу бустерну дозу – 16 795 людей. Проте близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу.
“Нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики шпиталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби”, – наголосили у МОЗ.
Також у МОЗ зазначили, що відтепер будуть постійно публікувати основні цифри за тиждень, що минув. Це пов’язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону.
- Поступово підвищується рівень захворюваності на COVID-19 та кількість госпіталізацій через це. Вже зафіксовано 11,5 тис. хворих на коронавірусну хворобу, в лікарнях перебувають понад 3 тис. пацієнтів.
- Директорка Департаменту охорони здоров’я міста Києва Валентина Гінзбург закликала киян вакцинуватися від COVID-19 найближчим часом через сезонний спалах пандемії.
- За минулий місяць рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс. Лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки захворювань, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.