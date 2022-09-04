Про це зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю “Укрінформу”.
На початку осінньої хвилі, яка є базовою, спостерігається зростання захворюваності.
“Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні — квітні, а може, і на початку травня”, – пояснив Кузін.
Він наголосив, що зараз основним є показник госпіталізацій через коронавірусну хворобу, який також зростає. Так, якщо раніше фіксували в середньому менше ніж 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за минулі декілька тижнів ця цифра зростає. Зараз вже близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19.
Окрім цього, щотижня зростає і кількість тестувань на COVID-19 на 10-15%.
За минулий тиждень було проведено 56,5 тис. тестувань, зараз це 62 тис. тестів. У переважній більшості використовуються швидкі тести на рівні первинної ланки медичної допомоги.
Загалом в Україні в наявності ПЛР-систем на проведення 1,3 млн досліджень, така ж кількість є в резерві. Цього має вистачити до першого кварталу 2023 року. На рівні первинної медичної допомоги доступні близько 1,7 млн швидких тестів, їх вистачить до кінця 2022 року.
- За минулий місяць рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс. Лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки захворювань, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.
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- У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили про нову хвилю коронавірусу в Європі, яку спричинили нові варіанти штаму “Омікрон”.
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