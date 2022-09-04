Поступово підвищується рівень захворюваності на COVID-19 та кількість госпіталізацій через це. Вже зафіксовано 11,5 тис. хворих на коронавірусну хворобу, в лікарнях перебувають понад 3 тис. пацієнтів.

Про це зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю “Укрінформу”.

На початку осінньої хвилі, яка є базовою, спостерігається зростання захворюваності.

“Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні — квітні, а може, і на початку травня”, – пояснив Кузін.

Він наголосив, що зараз основним є показник госпіталізацій через коронавірусну хворобу, який також зростає. Так, якщо раніше фіксували в середньому менше ніж 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за минулі декілька тижнів ця цифра зростає. Зараз вже близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19.

Окрім цього, щотижня зростає і кількість тестувань на COVID-19 на 10-15%.

За минулий тиждень було проведено 56,5 тис. тестувань, зараз це 62 тис. тестів. У переважній більшості використовуються швидкі тести на рівні первинної ланки медичної допомоги.

Загалом в Україні в наявності ПЛР-систем на проведення 1,3 млн досліджень, така ж кількість є в резерві. Цього має вистачити до першого кварталу 2023 року. На рівні первинної медичної допомоги доступні близько 1,7 млн швидких тестів, їх вистачить до кінця 2022 року.