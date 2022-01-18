Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев інтерв’ю виданню Українські новини.

“Законопроєкт на стадії узгодження із Міністерством інфраструктури. Я вірив, що законопроект буде внесений восени, не вийшло. Думаю, що вже у січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоби він з’явився”, – пояснює Данило Гетманцев.

І додав, що фіскалізацію жодних нових сфер влада не планує.

Тим часом голова Профспілки таксистів України Василь Попик заявляє, що такий закон нічим не допоможе навести лад у роботі таксі і є, “робочим” хіба теоретично.

“На нашому ринку повний безлад. Я зараз не про чеки і навіть не про ліцензування. На сьогодні близько 90 відсотків людей, якій займаються цим видом діяльності, працюють усіру і навіть учорну. Не сплачуючи жодних податків, не проходячи жодних оглядів. Тобто, викликаючи сьогодні таксі, ви абсолютно не розумієте, якої якості послугу можете отримати. Нині існує закон України про автомобільний транспорт, де чітко прописані права та обов’язки таксистів. Але Україна хвора на недугу, яка зветься “невиконання ухвалених законів”. Те, що новий закон необхідний ― це абсолютно. Щодо розрахункових касових апаратів. Якщо таксист не ФОП і взагалі ніде й ніяк не зареєстрований, то ви десять законів приймайте ― нічого не зміниться. Наші народні депутати ― якісь фантазери, абсолютно відірвані від реального життя”, – сказав він.

До речі, найпопулярніші сервіси (Bolt, Uklon, Uber) номінально та юридично не вважаються таксі, вони зареєстровані як “служби виклику авто”.