Інформацію про це можна побачити на офіційному сайті міжнародного аеропорту “Бориспіль“.
Зокрема, в розкладі прильотів на сьогодні, 11 березня 2020 року, можна побачити два прибуття пасажирських літаків з Мілану.
При цьому слід зазначити, що саме Ломбардія, що розташована у північній частині Італії (Мілан є столицею цього регіону) стала епіцентром китайського коронавірусу в Європі.
У розкладі авіасполучення на завтра, 12 березня 2020 року, також містяться рейси, що прибувають в Україну з італійських міст.
У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу розповів, що Італія не закрила країну на в’їзд і виїзд.
“У нас немає авіаційного сполучення з Китаєм, з Іраком. Але з Італією у нас зараз є авіаційне сполучення. Якщо не закриті кордони Італії, то закривши авіаційне сполучення, ми розв’яжемо питання попадання в Україну? Ні, вони будуть доїжджати через інші кордони, через Польщу, через інші шляхи”, – сказав він.
- Раніше повідомлялося, що ірландський лоукостер Ryanair зупиняє все авіасполучення з Італією через поширення китайського коронавірусу.
- Лоукостер Wizz Air скасовує рейси в Італію і Ізраїль через карантинні заходи, прийняті в цих країнах в зв’язку з поширенням китайського коронавірусу.
- 8 березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше ніж 16 млн жителів країни.