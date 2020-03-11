В Україні тривають пасажирські авіарейси з Італії, де зафіксовано найбільші масштаби поширення китайського атипового коронавірусу в Європі.

Інформацію про це можна побачити на офіційному сайті міжнародного аеропорту “Бориспіль“.

Зокрема, в розкладі прильотів на сьогодні, 11 березня 2020 року, можна побачити два прибуття пасажирських літаків з Мілану.

При цьому слід зазначити, що саме Ломбардія, що розташована у північній частині Італії (Мілан є столицею цього регіону) стала епіцентром китайського коронавірусу в Європі.

Також два пасажирські літаки прибудуть сьогодні в аеропорт “ Бориспіль “ з Риму .

У розкладі авіасполучення на завтра, 12 березня 2020 року, також містяться рейси, що прибувають в Україну з італійських міст.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу розповів, що Італія не закрила країну на в’їзд і виїзд.

“У нас немає авіаційного сполучення з Китаєм, з Іраком. Але з Італією у нас зараз є авіаційне сполучення. Якщо не закриті кордони Італії, то закривши авіаційне сполучення, ми розв’яжемо питання попадання в Україну? Ні, вони будуть доїжджати через інші кордони, через Польщу, через інші шляхи”, – сказав він.